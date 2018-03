Bali schaltet das Internet ab

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Bali in Indonesien gibt es am 17. März

kein Internet für das Handy oder für Computer.

Man kann dann unterwegs auch keine Musik

aus dem Internet hören.

Am 17. März wird in Bali „Nyepi“ gefeiert,

ein sehr wichtiger Feiertag in Bali.

Nyepi wird auch „Tag der Stille“ genannt.

Diesen Feiertag gibt es im „Hinduismus“.

Hinduismus ist eine Religion.

Anhänger vom Hinduismus werden Hindus genannt.

Am Tag der Stille bleiben gläubige Hindus zuhause,

schweigen, fasten und verwenden kein Licht.

Beim Fasten verzichtet man für einen bestimmten Zeitraum

teilweise oder auch ganz auf Essen und Trinken.

Von Urlaubern wird erwartet, dass sie sich auch

daran halten und nicht nach draußen gehen.

Die Idee dazu kommt von der

indonesischen Hindu-Gesellschaft „PHDI“.

Sie haben das Abschalten vom Internet an dem Feiertag

schon letztes Jahr beantragt.

Die Medien in Indonesien berichten,

dass damit Urlauber an diesem Tag keine Selfies

ins Internet hochladen können.

Medien sind Radio, Fernsehen, Zeitung

und das Internet.

Ein Selfie ist ein Foto, dass man von sich selbst macht.

Die meisten Menschen in Indonesien sind Muslime,

aber auf Bali sind die meisten Leute Anhänger

von der Religion Hinduismus.

Dieses Jahr haben die Behörden der Idee zugestimmt

und haben beschlossen, das Internet abzuschalten.

Aber das Internet wird nicht überall abgedreht werden.

In manchen Hotels soll es auch am Feiertag Internet geben.

Das Internet wird auch in Krankenhäusern,

Sicherheitsbehörden und in einigen anderen

Bereichen aufgedreht bleiben.