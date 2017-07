Ausgesetzte Kätzchen auf einem Rastplatz gerettet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein Autofahrer hat auf einem Rastplatz in Niederösterreich,

3 junge Kätzchen in einer Schachtel entdeckt.

Er hat auf einer Autobahn-Raststation in Schwechat

kurz angehalten, weil er seinen Mist entsorgen wollte.

Da bemerkte er, dass sich in einem Karton

neben dem Mist-Kübel etwas bewegte.

Der Autofahrer brachte die Kätzchen ins Katzenhaus

vom Wiener Tierschutz-Verein.

Der Wiener Tierschutz-Verein wird kurz WTV genannt.

Dort wurden die Kätzchen ärztlich versorgt.

Der WTV meldete am 20. Juli, dass die Kätzchen schon bald

ein neues zu Hause finden sollen.

Der WTV meldete auch, dass die Kätzchen

Würmer und Flöhe hatten und behandelt werden.

Ein Kätzchen hatte eine Augen-Entzündung.

In 8 bis 9 Wochen können die Kätzchen

zu liebevollen Menschen ziehen.

So lange müssen sie noch im Katzenhaus bleiben.

Der WTV bat um Verständnis, dass keine genauen Angaben

gemacht werden können, wann die Kätzchen zu vergeben sind.

Reservierungen sind auch nicht möglich.