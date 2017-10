Auch nur wenig Sport tut der psychischen Gesundheit gut.

Link zum Original-KURIER-Artikel

Eine ,,Depression" ist eine psychische Erkrankung.

Die betroffene Person ist eine längere Zeit traurig und antriebslos.

Eine Untersuchung in Australien bestätigt,

dass Sport die psychische Gesundheit unterstützen kann,

auch wenn man nicht jeden Tag Sport macht.

Sport tut jüngeren und älteren Menschen gut.

Das Forscher-Team hat herausgefunden,

dass man Depressionen vermeiden kann,

wenn man nur einmal in der Woche Sport macht.

Im Moment ist man noch dabei, den Grund

dafür herauszufinden, warum

Bewegung gut für die psychische Gesundheit ist.

Man empfiehlt gesunden Erwachsenen im Alter

von 18 bis 64 Jahren, 150 Minuten Sport pro Woche.

Man kann auch 75 Minuten lang ein

anstrengendes Sportprogramm machen.

Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren ist empfohlen,

mindestens 60 Minuten Sport am Tag zu machen.

Menschen über 64 sollen sich an

die Empfehlungen für Erwachsene halten.

Menschen mit körperlichen Behinderungen

sollten so viel wie möglich machen und

körperliche Tätigkeiten in den Alltag einbeziehen.