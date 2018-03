AUA-Betriebs-Versammlung findet am 22. März statt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 22. März findet eine Betriebs-Versammlung bei

der AUA statt.

AUA ist die Abkürzung für die österreichische

Fluglinie Austrian Airlines.

Eigentlich hätte die Betriebs-Versammlung am

6. März und am 7. März stattfinden sollen.

An diesen Tagen sind 140 Flüge ausgefallen.

Aber weil der Betriebsrats-Vorsitzende krank war,

musste die Betriebs-Versammlung auf

den 22. März um 8:30 Uhr verschoben werden.

Der Sprecher von der AUA erklärte,

dass es möglichst wenige Auswirkungen

für Fluggäste geben soll.

Es kann aber trotzdem zu Flugausfällen

und Verspätungen kommen.

Genaue Informationen werden noch bekannt gegeben.