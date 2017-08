Arbeit für Menschen ab 50 Jahren

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen ab 50 Jahren haben

schon länger als 1 Jahre keine Arbeit.

Man nennt diese Menschen auch Langzeit-Arbeitslose.

Für diese Menschen gibt es seit Juli eine Möglichkeit,

wieder eine Arbeit zu finden.

Das macht die Aktion 20 000 möglich.

Seit Anfang Juli werden in 22 Gemeinden

in Niederösterreich 48 neue Arbeits-Plätze

für Langzeit-Arbeitslose ab 50 Jahren geschaffen.

Die Arbeitsplätze gibt es bei Vereinen und den Gemeinden.

Weitere offene Stellen gibt es beim AMS.

AMS ist eine Abkürzung für das

Arbeitsmarkt-Service.

Die Aktion wird in Baden getestet.

Baden ist eine Stadt in Niederösterreich.

Beim AMS in Niederösterreich sind

über 10.000 ältere Menschen

als arbeitslos gemeldet.

Das ist deutlich mehr als letztes Jahr.

Insgesamt gibt es in Österreich aber weniger Arbeitslose.

Karl Fakler ist Geschäftsführer vom AMS.

Er glaubt, dass es immer mehr ältere Arbeitslose gibt,

weil die Menschen immer später in Pension gehen.

Außerdem wollen Firmen lieber jüngere Mitarbeiter.

Bis höchstens Juni 2019 übernimmt die Aktion 20.000

die Kosten für die neuen Arbeits-Plätze.

Die Gemeinden müssen also bis 2019

nichts für die neuen Mitarbeiter zahlen.

Stefan Szirucsek ist Bürgermeister von Baden.

Er sagt, dass lange Arbeitslosigkeit,

Selbstvertrauen und Begeisterung nimmt.

In Ebreichsdorf in Niederösterreich

gibt es durch das Projekt neue Mitarbeiter,

das findet er gut.

Die Menschen fühlen sich besser,

wenn sie wieder eine Arbeit haben.