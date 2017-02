Amerikanischer Staudamm bereitet den Menschen Sorgen

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Amerika in dem Bundesland Kalifornien könnte

der größte amerikanische Staudamm

zu Überschwemmungen führen.

Ein Staudamm ist ein Bauwerk, dass Wasser aufstaut.

Der Staudamm gehört zur Stadt Oroville.

Der Staudamm staut so viel Wasser,

dass sich ein See gebildet hat.

Damit das Wasser nicht überlaufen kann, wurde ein

Kanal gebaut, der Wasser umleitet, wenn es zu viel wird.

Der Staudamm ist aber wegen starkem Regen zurzeit

bis zum Rand voll und der Umleitungs-Kanal ist beschädigt.

Zurzeit funktioniert er aber noch.

Wenn der Kanal aber bricht, wird sehr viel Wasser

aus dem See in die umliegenden Orte fließen.

Darum wurden fast 200 000 Menschen

in Sicherheit gebracht.

Es wurde auch ein Gefängnis mit 578 Häftlingen geräumt.

Die Menschen haben große Sorgen wegen dem Staudamm.

In ein paar Tagen soll es wieder Gewitter und Regen geben.

Der Regen soll dann zwar nicht mehr so stark sein,

wie in den letzten Tagen, aber dafür soll es

mehrere Tage lang regnen.