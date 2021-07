Am Wochenende gab es in Schweden und Ägypten Anschläge

Link zum Original-KURIER-Artikel

Dieses Wochenende haben 3 Terror-Anschläge

von der Terror-Organisation „ Islamischer Staat“ stattgefunden.

Am 7. April fuhr ein Lastwagen

in eine Einkaufs-Straße in Schweden.

Dabei gab es 4 Tote und 15 Verletzte.

Ein Verdächtiger wurde kurz

nach dem Anschlag festgenommen.

Die anderen Terror-Anschläge haben am 9. April

auf 2 christliche Kirchen in Ägypten in den Städten

Tanta und Alexandria stattgefunden.

Die Terror-Organisation „ Islamischer Staat“

drohte mit weiteren Anschlägen auf Christen in Ägypten.

Bei den Anschlägen in Ägypten

gab es 40 Tote und etwa 120 Verletzte.

Nach den Anschlägen hat der Präsident von Ägypten,

Abdel Fattah al-Sissi am 9. April den Ausnahmezustand ausgerufen.

Der Ausnahmezustand in Ägypten gilt für 3 Monate.

Dadurch haben Polizei und Politiker mehr Rechte,

damit sie schneller gegen Gewalt vorgehen können.