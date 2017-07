Aktionstag für mehr Menschlichkeit für Flüchtlinge

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am Samstag, 22. Juli gab es auf der Mariahilfer-Straße in Wien

eine große Veranstaltung.

Es zogen etwa 20.000 Menschen durch Wien,

um für mehr Menschlichkeit demonstrieren.

Auf dem Boden von der Mariahilfer Straße

klebten riesige Fotos von Flüchtlingen.

Die Demonstranten waren sich einig,

dass die Flüchtlings-Situation nicht so bleiben kann.

Die Politik muss was ändern.

Auf einigen Plakaten war der Chef von der Partei FPÖ,

Heinz Christian Strache zu sehen.

Sein Bild war durchgestrichen und die Demonstranten riefen:

,,Blau ist peinlich“.

Blau ist die Farbe von der FPÖ.

Am Abend gab es am Heldenplatz die Schluss-Kundgebung

mit Konzerten von verschiedenen Musikern.

Dazu wurden etwa 100.000 Menschen erwartet.

Um 20 Uhr hielt der ehemalige Bundespräsident

Heinz Fischer eine bewegte Rede.

Er sagte:

"Ich bin stolz auf euch!

Ich bin stolz auf Österreich!

Unser Land hat international in den letzten Wochen als Vorbild gewirkt."

Es gab auch eine Schweigeminute für alle Flüchtlinge, die gestorben sind.

Die Polizei gab bekannt, dass es keine Probleme gab

und alles ruhig verlief.