Aktion gegen Rauchen

In der Hauptstadt von Schweden

gibt es eine besondere Aktion gegen das Rauchen.

Die Hauptstadt von Schweden ist Stockholm.

Es wurde ein Bildschirm aufgestellt.

Dort ist ein Mann abgebildet, der zu husten anfängt,

wenn rauchende Menschen vorbeigehen.

Der Bildschirm wurde schon zu Weihnachten aufgestellt.

Der Bildschirm ist vor einer U-Bahn-Station befestigt.

Er hat einen Rauchmelder eingebaut.

Der Rauchmelder merkt, wenn jemand raucht.

Der Mann auf den Bildschirm fängt dann zu husten an.

Es gibt auch ein Erklärungs-Video zu der Aktion.

Auf der Internet-Seite YouTube

wurde das Video 260.000 mal angeschaut.

Auch auf der Internet-Seite Facebook

wird für die Aktion geworben.

Rauchen ist in Schweden sehr unbeliebt.

Es gibt an sehr vielen Orten ein Rauchverbot.

Seit dem 1. Juni gilt ein Rauchverbot in Bars,

Cafes und Restaurants.

Es wird auch überlegt, ob es die Raucherpausen

in der Arbeit nicht mehr geben soll.

Es gibt in Schweden einen Ersatz für die Zigarette, der heißt Snus.

Snus ist ein Tabak, der nach Salz schmeckt und Nikotin abgibt.

Man legt Snus unter die Oberlippe.

Snus ist aber auch nicht gesund

und kann Entzündungen im Mund auslösen.

Deswegen darf man es nicht nach Österreich mitnehmen.