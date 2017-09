Adidas stellt Schuhe für das Oktoberfest her

Link zum Original-Kurier-Artikel

Adidas stellt neue „Sneakers“ Schuhe her.

Diese Schuhe wurden rechtzeitig für das Oktoberfest

in Deutschland in München hergestellt.

Adidas hat sich mit Wünschen von Oktoberfest-Besuchern

auseinandergesetzt und hat einen Turnschuh hergestellt.

Bei der Herstellung wurde ein besonderes Material verwendet.

Damit sollen die Schuhe auch beim vielen Trinken

oder auch bei Magenproblemen heil bleiben.

Die Schuhe haben eine spezielle Beschichtung.

Auf Deutsch wird diese Beschichtung "dauerhaft

bierabweisend und kotzabweisend" genannt.

Durch diese Beschichtung soll das Leder geschützt bleiben.

Die Schuhe soll man dann auch für das nächste

Oktoberfest verwenden können.

Diese Schuhe kann man im Internet unter

diesem Link kaufen: 43einhalb

Bisher gibt es diese Schuhe aber nur für Männer.