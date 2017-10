2 Häftlinge flüchteten vor Mittagessen mit Papst

Link zum Original-KURIER-Artikel

Anfang Oktober 2017 hat der Papst Häftlinge

aus einem Gefängnis in Italien zum Essen eingeladen.

Das Mittagessen hätte in einer

Kirche in Italien stattfinden sollen.

Allerdings nutzten 2 ehemalige Häftlinge die Einladung vom Papst,

um aus einer überwachten Anstalt in der Nähe zu flüchten.

Die 2 Männer haben ihre Gefängnis-Strafe bereits abgesessen,

wurden aber weiterhin überwacht.

Sie wurden nämlich als „sozial gefährlich“ eingestuft.

Wo sich die 2 Männer jetzt befinden, ist nicht bekannt.