Kolumbus-Denkmal in Mexiko sollen Frauen-Statue weichen

An der früheren Stelle einer Statue von Christoph Kolumbus im Zentrum von Mexiko-Stadt soll eine Figur einer jungen indigenen Frau errichtet werden. Es handelt sich um eine rund sechs Meter hohe Kopie einer vor kurzem entdeckten Skulptur ungefähr aus der Zeit der Ankunft von Kolumbus in der Neuen Welt, wie die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Claudia Sheinbaum, am Dienstag, dem "Kolumbus-Tag", mitteilte. Es soll eine Hommage an indigene Frauen sein, die immer wieder Opfer von Rassismus und Diskriminierung geworden sind.