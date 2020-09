Datenschutzbestimmungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten für die Dauer der Aktion gespeichert werden. Nach Beendigung der Aktion „KURIER-VORWERK-TESTING“ werden Ihre Daten bis spätestens 27. Dezember 2020 gelöscht.

Die Daten der TeilnehmerInnen werden entsprechend unserer Datenschutzerklärung zur Abwicklung der Aktion und allenfalls zu Zwecken der Direktwerbung sowie zur allfälligen Auswertung des persönlichen Verhaltens und der Interessen zum Zweck effizienter Direktmarketingmaßnahmen erfasst und vearbeitet. Der Datenverarbeitung zur Direktwerbung und Verhaltens-/Interessensbewertung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

Zur Abwicklung der Aktion ist die Weitergabe der Daten der TeilnehmerInnen an den Partner der Aktion (zB zur Übergabe des Preises), der diese Daten ausschließlich zu diesem Zweck verwendet, erforderlich sein. An sonstige Dritte (Verantwortliche) werden die Daten der Teilnehmer ohne deren Einwilligung jedenfalls nicht weitergegeben.

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt im Rahmen der Aktion in Zusammenarbeit mit Telekurier Online Medien GmbH & Co KG und Vorwerk Austria GmbH & Co. KG (Schäfferhofstraße 15, 6971 Hard) zur Abwicklung der Aktion und nur für diese Dauer.

Wir weisen auf Ihr Recht auf Löschung, Richtigstellung, Auskunft, Widerruf und Widerspruch sowie auf Ihre Beschwerdemöglichkeit bei der Datenschutzbehörde hin.

Unsere Datenschutzerklärung ist abrufbar unter kurier.at/datenschutz.

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Veranstalter der Aktion sowie alleiniger Datenschutz-Verantwortlicher im Sinn der EU-DSGVO ist die KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG, Leopold-Ungar-Platz 1, 1190 Wien und Telekurier Online Medien GmbH & Co KG.