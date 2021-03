Daniel Spoerri im Kunstforum Wien erleben

Daniel Spoerri hat sich als Erfinder des „Fallenbildes“ in die Kunstgeschichte eingeschrieben: Er fixiert vorgefundene Alltagssituationen – wie einen gedeckten Tisch - und kippt sie dann von der Waagerechten in die Senkrechte.

In seinen zentralen Themen verhandelt Spoerri, der 1930 in Rumänien als Daniel Isaac Feinstein geboren wurde und heute in Wien lebt, bis heute die uns täglich umgebende Welt der Dinge und das Essen als sozialen Akt.