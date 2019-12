Zivilisationsflucht de luxe

Je digitaler unser Leben, desto analoger unsere Sehnsüchte. Im algorithmusgesteuerten Alltag sind wir auf farblich umrandete Zahlen fixiert, die mit neuen Inhalten auf unseren sozialen Kanälen locken. Schöne Momente klopfen wir erst auf ihre Instagrammability ab, anstatt sie zu leben. Und wenn wir uns im Internet virtuell zur abgelegenen Waldhütte beamen, winkt im Banner gleich die versandfertige Blockhütte vom nächstgelegenen Baumarkt. Doch in unserem Traum vom Leben off the grid hat die Blockhütte längst ausgedient. Neuerdings leben wir die Zivilisationsflucht in avantgardistischer Hüttenarchitektur. Namhafte Architekturbüros haben prototypisierte Cabins im Angebot, die jeden noch so stilbewussten Hipster glücklich machen.

Inspiration für Zivilisationsmüde

Für gestresste Stadt-Eskapisten gibt es sowohl digital als auch analog jede Menge Inspiration für das Leben im Offline-Retreat. Der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau verfasste bereits 1854 „Walden“, ein Manifest für Aussteiger. Es ist die Mutter aller Simplify-your-life-Bibeln, die Naturschützer, Alternative und burnoutgebeutelte Yuppies gleichermaßen im Gepäck haben.