Von Avocado-Grün bis Burgunderrot: Diese Küchenfarbtrends sind 2023 besonders angesagt

Bringen Sie Ihre Liebe zum Kochen mit einer Küche in der Farbe der Liebe zum Ausdruck! Rottöne bringen Farbwärme in die Küche und wirken belebend. 2023 liegen Sie mit Küchen in dunkelrot-violettem Burgunderrot oder einem helleren Rubinrot voll im Trend. Während ein mattes Finish den natürlichen, erdigen Charakter der Farbe Rot unterstreicht, schaffen Sie mit einem glänzenden Finish einen Hauch von Luxus und Glamour. Aber aufgepasst: Da die Signalfarbe Rot sehr kräftig ist, kann sie schnell erdrückend wirken. Kombinieren Sie rote Küchen daher unbedingt mit starken Kontrastfarben wie Grau, Weiß oder Schwarz. Setzen Sie außerdem Akzente mit Materialien aus Edelstahl, Holz oder Aluminium. Zu einem besonderen Hingucker wird Ihre rote Küche mit einer Arbeitsfläche im angesagten Industrial-Style mit einer Arbeitsfläche in Beton- oder Steinoptik.