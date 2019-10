Penthouse Chic: Luxus mit Understatement für jedes Zuhause

Es werde Licht

Der ausschlaggebende Reiz bei Penthouse-Wohnungen ist das luftige, helle Gefühl, das durch große Fenster und steten Lichteinfall entsteht. Können auch Sie mehr Licht in Ihre Wohnung lassen? Dunkle, schwere Vorhänge sind hier fehl am Platz! Wenn Sie die (vielleicht nicht ganz so charmante) Aussicht nach draußen dennoch verdecken wollen, arbeiten Sie mit transparenten, hellen Vorhängen: So wirkt der Raum gleich heller und luftiger.

Auch Farben sind ein wichtiger Punkt: Je heller und neutraler die Wände gegenüber den Fenstern gestaltet sind, desto besser kann das einfallende Licht reflektieren. Kleine Farbakzente – zum Beispiel rund um die Fenster selbst – lenken den Blick von Raumecken weg.