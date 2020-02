Natural Scandi: Skandinavischer Einrichtungsstil mit Pastelltönen

Farben: Warmes Holz und zarte Akzente

Während im klassischen „Scandi-Style“ helle Holztöne dominieren, so dürfen im Frühling wärmere Braunnuancen in Kombination mit angesagten Pastelltönen zum Vorschein kommen – von rosa und hellblau über mintgrün bis beige ist die Auswahl groß. Vor allem dekorative Details wie Kissen, Vasen und Teppiche eignen sich als Akzente: Die Textilien in zarten Farben sind ein fabelhafter Kontrast zu hölzernen Möbeln.