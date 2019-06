Hippie-Chic: Deko-Tipps, die Freigeister begeistern

In der Mode wurde der Stil in den 1960ern und 1970ern beliebt und repräsentiert seither freie Gedanken und einen Ausbruch aus der Mainstream-Kultur. Was in der Mode fließende Kleider und auf den ersten Blick nicht zusammenpassende Kleidungsstücke sind, zieht sich auch im Interior-Design durch: Es soll eine Umgebung geschaffen werden, die alle Elemente zusammenfügt, um einen natürlichen Stil zu kreieren, der sich nicht an Normen hält.