Extravagant Living: Glamourös einrichten für wenig Geld

Oft wirkt es, als wäre die anspruchsvolle Glamour-Einrichtung, die häufig in Hotelzimmern, Einrichtungskatalogen oder Hochglanzmagazinen anzufinden ist, im echten Leben unerreichbar. Sieht jemandes Zuhause tatsächlich so aus? Während der durchgängige Katalog-Look wohl eher realitätsfern ist, so gibt es doch einige Tipps und Tricks, um Ihren Wohnraum schick, elegant und extravagant zu gestalten.