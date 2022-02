Die großen Gartenmöbeltrends 2022

Terrasse und Garten werden als erweitertes Wohnzimmer immer wichtiger, und das zurecht: Zwischen beruflichen und privaten Verpflichtungen ist uns Freizeit einfach Gold wert. Wer sich vor der Haustüre ein Paradies schafft, muss nicht in die Ferne schweifen.

Aus der Natur für die Natur - Holzgartenmöbel

Richtige Hingucker sind in diesem Jahr Gartenmöbel und Accessoires aus Seilgeflecht, Holz oder sogar Rundbalken. Kein Wunder, lässt sich die Natur doch am besten auf Naturmaterialien sitzend betrachten! Holz besticht neben seinem natürlichen Look auch mit seiner einfachen Reinigung: Lauwarmes Seifenwasser und eine Bürste genügen. Noch mehr Infos zur Reinigung von Holzgartenmöbel finden Sie hier.