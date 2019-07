Wieso gibt's keinen Schokoriegel, der gut schmeckt und gesund ist?

So jonglierte Manuel anstatt mit Fußbällen mit Inhaltsstoffen. Mehr als fünf Jahre und tausende von Stunden steckten die Wiener Manuel Zeller, Alexander Gänsdorfer, Patrick Kolomaznik und Adel Hafizovic in die Entwicklung von Produkt und Marke. Nach vielen Verkostungen im Freundeskreis war es so weit: NEOH war geboren.

Gemeinsam mit einem partywütigen Marketingfuzzi, einem erbsenzählenden Projektmanager sowie einem Monk-artigen Salesprofi und einem großartigen Geschäftsengel machte sich das Startup dran, ganz groß rauszukommen.