Zweieinhalb Jahre Pandemie: Die Entwicklung der Covid-19-Vakzine

Obwohl sogar die WHO eine Impfstoff-Entwicklung gegen SARS‑CoV‑2 in weniger als 18 Monaten nicht für möglich hielt, erreichte die internationale Allianz an Akteurinnen und Akteuren binnen eines Jahres einen Durchbruch: Die entsprechenden Zulassungen für die Vakzine von BioNTech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca folgten in Europa schon im Dezember 2020.