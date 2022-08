Impfstatus der Menschen in Wien im Vergleich zu dem in anderen Ländern

Österreich liegt deutlich hinten

Österreich rangiert in dieser Statistik deutlich weiter hinten: Der Anteil an Personen mit einer komplettierten Grundimmunisierung betrug im Juli 74 Prozent. Beeindruckend sind auch die absoluten Zahlen, so waren mit Juli 2022 mehr als eine Milliarde Menschen in Indien teilgeimpft, mehr als 922 Millionen hatten eine vollständige Grundimmunisierung erhalten. In den Vereinigten Staaten gab es rund 260 Millionen Teilgeimpfte und in Brasilien haben knapp 185 Millionen eine Impfung erhalten.