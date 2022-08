Fallzahlen-Entwicklung: Rückblick auf 2,5 Jahre Corona-Pandemie

Die schwersten Infektionszeiten waren rückblickend die Wintermonate 2020/21 sowie 2021/22, in denen die österreichischen Krankenhausbetten stark ausgelastet waren. Rund drei- bis viertausend Erkrankte fanden sich in den Hochphasen auf den Normalstationen, auf den Intensivstationen wurden in Spitzenzeiten rund 700 Patientinnen und Patienten betreut.

Während der schwersten Infektionszeiten in den Wintermonaten 2020/21 und 2021/22 waren die österreichischen Krankenhausbetten stark ausgelastet. Auf den Normalstationen wurden in den Hochzeiten zwischen drei- und viertausend Erkrankte betreut, auf den Intensivstationen befanden sich in Spitzenzeiten rund 700 Patientinnen und Patienten. Auch getestet wurde in Österreich: Mehr als 190 Millionen Mal. Bis zum Letztstand im Juli 2022 verzeichnete man coronabedingt 20.226 Todesfälle, weitere 4.687.113 Personen hatten nachweislich eine Corona-Infektion.