COVAX-Programm organisiert fairen Zugang zu Impfstoffen

Die Covid-19-Impf-Datensammlung der Organisation Our World in Data ist für alle transparent, frei zugänglich und nutzbar: https://ourworldindata.org/coronavirus

Globale Gerechtigkeit im Fokus

Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, hat viel mit globaler Gerechtigkeit zu tun. So steht fest, dass der Großteil der Covid-19-Impfstoffe an die G-20-Staaten gegangen ist. Während in wirtschaftlich stärkeren Ländern bereits Booster-Impfungen angeboten werden, ist in anderen Ländern nur ein Bruchteil der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft. Das hat auch Auswirkungen auf viele Kinder, die in ärmeren Ländern aufwachsen: Aufgrund der Covid-Zahlen und niedrigen Impfquoten mussten zahlreiche Schulen für eine Zeit schließen, Millionen Schulkinder waren vom Unterricht ausgeschlossen.