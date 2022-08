Corona-Impfung: Deshalb ist der 4. Stich für KrebspatientInnen & SeniorInnen so wichtig

Wie wichtig ist die vierte Impfung für SeniorInnen?

Krebs ist in den allermeisten Fällen eine Erkrankung zunehmenden Alters. „Deshalb gilt Ähnliches auch für Menschen über 65 Jahre ohne Krebs. Das sind jedoch keine scharfen Grenzen. Der alternde Mensch hat auch ein alterndes Immunsystem. Deshalb sollten eben Menschen mit einem erhöhten Risiko bei Covid-19 und dann Personen über 65 auch die vierte Impfung bekommen“, sagt Onkologe Zielinski. Im Endeffekt ist es eine Art „Parallelverschiebung“. Was für Menschen mit geschwächtem Immunsystem durch eine Erkrankung gilt, trifft auch auf gesunde Menschen in der nächsten oder übernächsten Altersgruppe zu.