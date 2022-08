Blick in die Zahlen: Wer ist in Österreich geimpft?

Die Gruppe der älteren Menschen machte den Start bei den Impfungen, da diese als besonders gefährdet für eine Infektion mit Covid-19 gelten. So findet sich der prozentmäßig höchste Anteil an Geimpften mit 86 Prozent bei den 75- bis 84-jährigen, was 544.276 Personen entspricht. Die Durchimpfungsrate bei den über 85-jährigen ist mit 83 Prozent (186.875 Personen) ebenfalls sehr gut. In der Altersgruppe der 45- bis 54-jährigen sind knapp 69 Prozent (876.760 Personen) geimpft, während es in der Kohorte der 55- bis 64-jährigen rund 75 Prozent (996.751 Personen) sind.