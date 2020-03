Immobilien: Sicherheit für dein Zuhause

Eine sinnvolle Ergänzung für einen umfassenden Versicherungsschutz eines Immobilieneigentümers ist eine Rechtsschutzversicherung. Streit am Arbeitsplatz, horrende Nachzahlungen bei Energiekosten, unseriöse Handwerker oder schwierige Nachbarn – in fast allen Lebenslagen kann es zu juristischen Auseinandersetzungen kommen. Die Zahl der vor Gericht ausgetragenen Streitfälle steigt Jahr für Jahr. Muss ein Anwalt eingeschaltet werden, kommen zu nervenaufreibenden Streitereien oft auch noch hohe finanzielle Belastungen hinzu. Ohne Rechtsschutz können da schnell ein paar tausend Euro fällig werden. Neben Gerichtsgebühren fallen auch Anwaltskosten an. Und verliert man ein Verfahren oder die Schuld wird auf beide Parteien aufgeteilt, kommen die Kosten des gegnerischen Anwalts und auch mögliche Zusatzkosten für Sachverständige oder Zeugengebühren hinzu. Dabei darf man auch nicht vergessen, je höher der Streitwert ist, desto teurer wird es. Zahlt man die Rechtsdurchsetzung also aus der eigenen Tasche, sollte man sich gut überlegen, den Weg vor den Kadi zu beschreiten. Wer also die finanziellen Risiken einer juristischen Auseinandersetzung kalkulierbar halten will, sollte auf eine gute Rechtsschutzversicherung vertrauen. Auch hier bietet die Wiener Städtische von einer Basis-Vorsorge bis zu einem umfangreichen Premiumpaket alles. Wendler: „Wer trotz Immobilienerwerb und Familie beruhigt und sorglos schlafen möchte, sollte einen auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Vorsorgemix wählen. Ein Schutz, der sich besonders im Fall der Fälle lohnt.“