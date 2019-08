Weniger ist mehr: Minimalismus im Wohnzimmer

Der Minimalismus zieht ein

Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn heute punkten Wohnräume in der Regel mit bewusstem Purismus. Und das bedeutet: Offene Grundrisse, weiße Wände, hohe Decken, ruhige, geschlossene Flächen, gerade Linien, reduziertes Design, wenig Farbe und vor allem auch wenig und wenn schon, dann ganz bewusst, eingesetzte Deko. Der Minimalismus befreit unsere Einrichtung also vor allem von all dem, was überflüssig ist und gibt uns so genau das, wonach wir uns im tiefsten Inneren sehnen: Ruhe und Einfachheit in einer Welt, die immer komplexer wird.