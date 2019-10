Unternehmen: Die Suche nach der passenden Rechtsform

Exit-Strategie

Einige Punkte sollten unbedingt individuell geregelt werden, so Weigand: „Dass die Anteile nicht frei übertragbar sind, dass es Aufgriffsrechte gibt, Verschwiegenheitsgebote und Wettbewerbsverbote sowie ein Kündigungsrecht.“ Letzteres sei etwa bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Gesellschaftern wichtig, da es kein gesetzliches Austrittsrecht aus einer GmbH gebe. „Hat aber einer genug und die anderen kaufen ihm seinen Anteil nicht ab oder kann er den nicht an Fremde verkaufen, dann muss er die Gesellschaft kündigen können; die Mitgesellschafter haben dann die Möglichkeit, seinen Anteil zu übernehmen oder es wird die GmbH liquidiert“, erklärt Weigand. In einem individuellen Gesellschaftsvertrag können darüber hinaus Minderheitsgesellschafter durch Sonderrechte wie etwa gewichtete Stimmrechte, Veto- und Kontrollrechte abgesichert, eine vertraglich gesicherte Geschäftsführungsbefugnis sowie die Art und Weise der Gewinnbeteiligung geregelt werden. „Man kann darin auch festlegen, was in den schrecklichen Fällen des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit eines Gesellschafters mit dessen Geschäftsanteil geschehen soll“, erklärt Weigand.

Airbag im Vertrag

Natürlich sei jedem Unternehmer zu wünschen, dass die Gesellschafter nur selten auf die darin getroffenen Regelungen zurückgreifen müssen. „Aber es ist einfach gut, wenn der Gesellschaftsvertrag auch Antworten auf Ordnungsfragen gibt, wenn sich diese stellen. Je mehr Airbags im Vertrag, desto besser“, sagt Weigand.

Mehr Informationen zum Gesellschaftsvertrag erhalten Sie auf notar.at.