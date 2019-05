United in Coffee Diversity: Mit L’OR zwei Tickets für den Life Ball gewinnen!

Motto: "United in Coffee Diversity"

Auch im Bereich Kaffeegenuss wird dabei die Vielfalt zelebriert: L’OR Espresso bietet als exklusiver Kaffeepartner beim Life Ball eine große Auswahl an hochwertigen Spezialitäten. Ob klassische Kreationen oder raffinierten Kaffee-Cocktails – unter dem Motto „Coffee in Diversity“ feiert L’OR beim Life Ball 2019 die genussvolle Vielfalt von Kaffee. Ein besonderes Highlight bilden die Kapselsorten Papua New Guinea und Colombia mit den einzigartigen Kaffeearomen ihrer Herkunftsländer.

Am Life Ball-Tag können Kaffeeliebhaber am Rathausplatz an einer mobilen Kaffeebar in den Genuss der L’OR Spezialitäten kommen. Im Rathaus selbst verwöhnt L‘OR die Gäste an einer modernen Kaffeebar mit klassischen Kreationen und ausgefallenen Kaffee-Cocktails.