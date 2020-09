Katar hält an Calatravas Sharq Crossing fest

Der ursprünglich Doha Bay Crossing genannte Masterplan wurde in Sharq Crossing umgetauft. Das Projekt ist im Haushaltsentwurf des Emirats Katar für das Jahr 2020 enthalten. Das Festhalten am Multimilliarden-Dollar-Projekt spiegle das Vertrauen des Landes in sein langfristiges Wachstum wider, wie es heißt. Zumal lokale Bauunternehmen von der Realisierung profitieren. Außerdem würden so direkt und indirekt mehrere Tausend neue Arbeitsplätze geschaffen.

Infrastrukturprojekte für die WM 2022

Das Festhalten am Projekt ist aber zweifellos auch unter dem Licht zu sehen, dass Katar 2022 als Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft fungieren wird. Bis dahin fertig werden dürfte das infrastrukturelle Großprojekt dennoch kaum: Mit dem Abschluss wird innerhalb von vier Jahren gerechnet. Das ist nicht wirklich eine sehr präzise Angabe.