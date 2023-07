Finnland is First!

Alles in 3D

Wer gerne ein dreidimensionales Modell der Stadt oder Gemeinde sehen möchte, wird dort ebenfalls fündig. Diese sind im CityGML Format des Open Geospatial Consortiums zugänglich. CityGML, ein herstellerunabhängiges Datenschema, lässt sich in das IFC-Format integrieren. So können sich, sobald der Bauantrag mit einem digitalen Projekt eingereicht ist, die Nachbar:innen und Bürger:innen im 3D-Modell der Gemeinde ansehen, wie das Neubauprojekt sich auf die Nachbarschaft auswirkt.

Der Leiter der Bauinspektion von Vantaa, Pekke Virkamäki, und die BIM-Koordinatorin der Stadt, Jekaterina Masjagutova, erklären, dass durch die Digitalisierung der Prozesse in der Bauverwaltung in Vantaa die Arbeit um 30 Prozent effizienter wurde. Das alles wurde aber nur möglich, indem das finnische Parlament ein Gesetz, das Building Act, geändert hat. Dieses beinhaltet umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, die in die Bauvorschriften integriert werden. Das Gesetz soll auch die Bauprozesse erleichtern, die Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung fördern sowie die Qualität des Bauens verbessern. Das Baugesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Wenn es um den Fortschritt geht, können wir uns wohl alle von den Finn:innen noch eine Scheibe abschneiden.

Text: Resi Reiner Fotos: Järvenpää