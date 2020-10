Eine Nylonfabrik als Blickfang

Man kann es als shabby chic bezeichnen. Oder als industrial chic. Egal. Es sieht jedenfalls richtig gut aus, was Hofman-Dujardin und Schipper Bosch da in den Niederlanden aus einer alten Nylonfabrik gemacht haben. Vereinfacht ausgedrückt haben sie mit sehr viel Cleverness eine riesige leerstehende Fabrikhalle in ein mehrstöckiges Büro verwandelt, in dem man nicht bloß arbeiten möchte. Sondern gern auch wohnen. Sofern man eben auf helle, hohe und sterile Lebenswelten abfährt.

Denkarbeit statt Nylonproduktion

Das tun ganz offensichtlich die Auftraggeber – die KB Group. Ein Unternehmen, das Spezialmaschinen für große Baustellen vermietet, Bauprozesse optimiert – und mit Rohstoffen der Bauindustrie handelt. Also jedenfalls eine Firma, die nicht nur an der Quelle zu baunotwenigen Stoffen sitzt, sondern auch weiß, was gerade angesagt ist.