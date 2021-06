Durch und durch aus Holz

Der Holzbau in Schweden hat eine lange Tradition. Bis 1994 war er auf eine maximale Höhe von zwei Stockwerken beschränkt. Dies war historisch begründet durch zahlreiche Stadtbrände. Mittlerweile nimmt Schweden im Holzbau eine Sonderstellung ein, denn es gibt keine Beschränkungen mehr, was die Bauhöhe betrifft. „Wenn man es schafft, ein Holzgebäude zu entwerfen, das hoch ist und hält, dann darf man es auch bauen“, erzählt der junge Architekt Oskar Norelius. Er und sein Kollege Robert Schmitz von White Arkitekter gewannen mit ihrem Entwurf „Sida vid sida“ („Seite an Seite“) den Wettbewerb um das Sara Kulturhus in Skellefteå.