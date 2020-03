Nigeria: Brücke zwischen Arm und Reich

"Ich wusste, dass ich einige grundlegende Probleme ansprechen wollte, die wir in afrikanischen Städten haben“, erinnert sie sich heute an ihre ersten Überlegungen. Infolge begab sie sich mit ihrem Lebenspartner David Adjaye auf eine ausgedehnte Weltreise – um sich von bereits realisierten Projekten mit ähnlich sensiblen Vorzeichen inspirieren zu lassen. Außerdem organisierten die beiden eine Reihe an Fokus-Gruppen-Interviews mit jungen Kreativen, die in direkter Umgebung lebten: "Um wirklich zu erkennen, was der Puls der Stadt denn nun ist. Was die Menschen denken, wonach sie streben, welche Räume ihnen fehlen", berichtet Kamara.

Bloß kein Denkmal

All diese Informationen sammelte die engagierte Architektin, filterte sie und entwickelte aus ihnen ihren Vorschlag an die Stadt. Und so umfasst Kamaras Entwurf für den 59.000 Quadratmeter großen Komplex eines neuen Stadtzentrums unterschiedlich genutzte Räumlichkeiten, die auf vielfältige Interessen einzahlen sollen: Eine öffentliche Bibliothek findet sich hier genauso wie coole Cafes, Kunstgalerien und flexible Performance-Räumlichkeiten.

Außerdem erkannte die Nigerianerin, dass es an diesem Ort und in dieser Stadt keine Option ist, sich selbst ein architektonisches Denkmal zu setzen: "Es machte schlicht keinen Sinn, ein großes, monolithisches Gebäude für diese Kultur und dieses Klima zu bauen", erzählt sie. "Für mich war vielmehr wichtig, dieses Areal zu einem Ort zu machen, an dem Menschen hindurchgehen und trotzdem ein Teil davon sein können, ohne unbedingt Teilnehmer der Programme in den Gebäuden sein zu müssen."