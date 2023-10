Beton-Alternative „Bio-Block“

Indem nur die Betonklötze 1:1 durch Bio-Blocks ersetzt werden, reduziert die aus 544 solcher Blöcke zusammengesetzte Spirale die CO2-Emissionen um mehr als eine metrische Tonne. Auch dann, wenn alle anderen Bauelemente gleichbleiben.

Gewohntes Handwerk, neues Material

Die Bio-Block Spiral wurde von qualifizierten Maurern des International Masonry Institute (IMI) und des Bricklayers and Allied Craftworkers Administrative District Council 1 of Illinois in Zusammenarbeit mit Clayco und J&E Duff mit konventionellen Mauerwerkstechniken errichtet. Dies macht das spannende Schau-Gebilde zu einem wichtigen nächsten Schritt in der Anwendung des neuen Materials. Denn damit ist der Beweis der Machbarkeit erbracht.