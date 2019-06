Tipps von Paartherapeuten: Gemeinsam leben und arbeiten

„Wir haben beispielsweise bei Vorträgen viel gestritten“, erinnert sich Sabine Bösel. Etwa, wenn dabei einer in das Revier des anderen getappt ist. Oder wenn ihr Mann sie auf eine Unachtsamkeit hingewiesen hat. „Das habe ich gar nicht ausgehalten“, gesteht die promovierte Psychologin. „Ich hatte dann das Gefühl, er spricht mir die Kompetenz ab“. Mittlerweile ist das kein Streitthema mehr, hat sie doch an Selbstbewusstsein und Autorität gewonnen. Heute wird nur diskutiert, wenn sie ihn beispielsweise mit dem Bürokram allein lässt, obwohl anderes ausgemacht worden war. Oder wenn er, nicht wie versprochen, „gleich“ aus der Praxis in die zwei Stockwerke oberhalb derselben gelegenen Wohnung nachkommt, sondern erst zwei Stunden später.