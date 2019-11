Tipps für Pistenzauber ohne Reue

Eigenheim- und Haushaltsschutz: Ein Muss

Zu Weihnachten und Silvester haben Einbrecher Hochsaison. Viele Wohnungen und Häuser stehen leer, denn die Eigentümer sind auf Winterurlaub. 2018 ist die Kriminalität in Österreich zwar gesunken, aber immer noch wurden landesweit 8.922 Einbrüche in Wohnungen, Wohnhäuser oder Keller registriert. Das macht somit rund 25 Einbrüche, die jeden Tag in Österreich passieren. Hinzu kommen noch Extremwetterlagen wie meterhoher Schnee, Eis oder große Mengen an Niederschlägen, die die eigenen vier Wände bedrohen. Vor einem solchen Ereignis kann man sich zwar nicht schützen, aber man kann zumindest einen möglichen finanziellen Schaden absichern.

Eine Gebäudeversicherung kommt für Schäden am Gebäude selbst oder an Nebengebäuden auf. Zur Basisausstattung in puncto Vorsorge gehört auch eine Haushaltsversicherung, die den Wohnungs- oder Hausinhalt schützt. Zentrales Element ist dabei die in Österreich zumeist integrierte private Haftpflichtversicherung. Grundsätzlich deckt die private Haftpflichtversicherung Schadenersatzverpflichtungen nach Schäden, die man anderen als Privatperson zufügt. Die Versicherung greift zum Beispiel auch bei einem Skiunfall mit Personenschaden, wo Forderungen rasch in sechsstellige Eurobeträge gehen können. Es sollten dabei alle Bereiche und Gefahren des täglichen Lebens über die Freizeit, bis hin zum Sport abgedeckt und auch die gesamte Familie eingeschlossen sein.