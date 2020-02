Wie Alina Papadopoulos zur Führungskraft wurde

Und das mit der großen Verantwortung kam einfach nach und nach. Bei jedem Karriereschritt wurde er begleitet und gefördert und ist an der Herausforderung gewachsen. So macht ihm seine Arbeit auch heute noch Spaß und er könnte sich gar nicht vorstellen, etwas anderes zu tun.

In einem sind sich Alina Papadopoulos und Josef Schroll jedenfalls einig: Bei ihrem Arbeitgeber steht die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern an oberster Stelle. So bleibt das Berufsleben spannend!