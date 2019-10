So wird Ihre Firmenfeier zum unvergesslichen Erlebnis

Kleinod Donau Dampfer

Der Kleinod Donau Dampfer verwandelt die MS Wien der DDSG Blue Danube für drei Tage in einen schwimmenden Szene-Hotspot – und das mit einer mobilen Kleinod-Bar, eigens angefertigten DJ-Pults und ausgeklügeltem Lichtkonzept. Die Ausfahrten sind auf 200 Teilnehmende pro Ausfahrt limitiert – geeichte Matrosen sollten also schnell anheuern! Ein Firmen-Happening, das bestimmt in Erinnerung bleibt.