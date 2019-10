Quartalsausblick: Österreichs Konjunktur trotzt rauerem Gegenwind

In Europa wurden im September nicht nur der Einlagenzins auf minus 0,5 Prozent gesenkt, sondern die EZB verkündete auch die Wiederaufnahme ihres Wertpapierankaufprogramms, das noch in diesem Jahr starten soll. Ebenfalls in diesem Jahr soll es auch noch zum Wechsel an der Spitze der EZB kommen. Die designierte EZB-Chefin Christiane Lagarde soll im November angelobt werden und wird den Umständen entsprechend an der Nullzinspolitik Draghis festhalten. Damit bleibt das Zinsumfeld zwar für Kreditnehmer attraktiv, doch Sparer bleiben auf der Strecke. Trotzdem hält die Mehrheit der Österreicher am Sparbuch fest: Das gesamte österreichische Privatvermögen beträgt 677 Milliarden Euro. Davon sind nur 25 Milliarden Euro in Aktien und 61 Milliarden Euro in Fonds veranlagt. Unglaubliche 154 Milliarden Euro befinden sich auf täglich fälligen Konten. Wer aber sein Geld weiterhin auf Konten parkt oder am Sparbuch als Anlageform festhält, riskiert auf lange Sicht einen Kaufkraftverlust.

Der Schritt in den Kapitalmarkt für adäquate Renditen zahlt sich also weiterhin aus: Seit Jahresbeginn durften sich Anleger in den meisten Assetklassen über positive Wertentwicklungen freuen.