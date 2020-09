Mythen und Irrglauben über Antibiotika: Hätten Sie’s gewusst?

2. Kann ich Antibiotika absetzen, sobald ich mich besser fühle?

Nein. Nehmen Sie Antibiotika so lange und genau in der Menge, wie Ihr Arzt sie verschrieben hat. Sie könnten das Bakterium auch dann noch in sich tragen, wenn Sie sich gesund fühlen. Eine zu kurze Antibiotikatherapie ist einer der Gründe, warum Bakterien Resistenzen entwickeln.

3. Kann ich gegenüber Antibiotika resistent werden?

Nein. Es sind die Bakterien, die resistent, also widerstandsfähig, werden können. Bakterien sind sehr anpassungsfähige Lebewesen. Sie können es schaffen, sich so gut an ein Antibiotikum anzupassen, dass sie trotz der Medikation überleben. Das ist eine weltweite Bedrohung und nicht davon abhängig, wie oft Sie selbst Antibiotika einnehmen.

4. Kann ich Antibiotika in der Familie weitergeben?

Nein. Antibiotika bekämpfen ganz spezifische Bakterien. Ihr Arzt verschreibt Antibiotika und andere Medikamente speziell für Ihre Erkrankung und Ihren Körper, weshalb Sie diese nicht an andere Personen weitergeben sollten.

5. Was passiert, wenn ich Antibiotika nicht nach ärztlicher Empfehlung einnehme?

Passt die Medikation nicht zum Krankheitsbild, dann wird die Erkrankung nicht bekämpft. Durch den vermehrten Einsatz von Antibiotika beim Menschen und in der Tierhaltung sind Antibiotika-Resistenzen auf dem Vormarsch. Das ist aus vielen Gründen für uns alle problematisch. Ohne Gegenmaßnahmen könnten Infektionskrankheiten aufgrund von Resistenzen bald zur Todesursache Nummer 1 werden.