Wie schütze ich mich jetzt vor Infektionen?

Der Sinn von Mund-Nasen-Schutzmasken ist jener, möglicherweise infektiöse Speichel- bzw. Schleimtröpfchen abzufangen. In erster Linie unterbinden Masken, dass der Träger diese Tröpfchen an seine Umgebung verteilt. Die Masken können bis zu 94 % der Grippeviren zurückhalten. Sitzen sie jedoch zu locker, reduziert sich die Quote auf 70 %. Stoffmasken fangen 71 % aller Partikel ab, sind aber nur für den unkritischen Bereich, also außerhalb von Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, zu empfehlen. Die Außenseite der Maske sollte nach der Benutzung nicht berührt werden, das Aufsetzen sollte mit gewaschenen Händen erfolgen.

Achten Sie weiters darauf, geschlossene Räume regelmäßig zu lüften und Erreger damit hinauszubefördern. Trockene Heizungsluft macht zudem unsere Schleimhaut anfälliger.

Viren und Bakterien auseinanderhalten

Viren und Bakterien unterscheiden sich in einigen grundlegenden Aspekten. Das ist deshalb wichtig zu wissen, weil sie unterschiedlich behandelt werden: Antibiotika machen nur Bakterien – nämlich jeweils bestimmte Stämme – unschädlich. Nehmen Sie Antibiotika ohne Verschreibung oder falsch ein, begünstigen Sie, dass Bakterien resistent dagegen werden.

