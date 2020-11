Was Sie bei Antibiotika unbedingt beachten sollten

Dass Antibiotika wie Penicillin in den 1940ern auf den Markt kamen, war ein Durchbruch in der Medizin. Seitdem wurden viele Leben gerettet – gleichzeitig wurden Antibiotika oft sorglos oder nicht korrekt verschrieben. Auch in der Tierhaltung kommen Antibiotika massenhaft zum Einsatz.

So wurden gewisse Bakterienstämme gegen Antibiotika resistent, das heißt, so widerstandsfähig, dass das Antibiotikum nicht mehr wirksam ist.

Was geschieht, wenn Bakterien resistent werden?

Bakterien sind „Überlebenskünstler“. Ähnlich wie in der Evolution passen sich die Mikroorganismen extrem gut an ihre Umgebung an und geben diese Widerstandsfähigkeit weiter, wenn sie sich teilen. Damit werden die Bakterien nicht unbedingt aggressiver, aber: Auf bisher wirksame Antibiotika sprechen sie nicht mehr an.