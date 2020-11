Meilensteine der Gesundheit: So entstanden moderne Medikamente

Den Prolog dieser Geschichte liefert der britische Bakteriologe Alexander Fleming 1928. Während seines Urlaubs hatte sich in einer Petrischale in seinem Labor Schimmel gebildet. Das Spannende daran: Die Bakterien rundherum waren abgestorben. Dieser Schimmel konnte auch das Bakterium abtöten, das Lungenentzündungen hervorruft – aber er war schwer herzustellen. Die Analysen verschwanden in der Schublade.

Zehn Jahre später führen Forscher an der Universität Oxford Flemings Arbeit weiter und veröffentlichen 1940 vielversprechende Ergebnisse zur Wirksamkeit von Penicillin. Tragischerweise steht England unter ständigem Bombardement, was eine sichere Forschungsumgebung verunmöglicht. Wissenschaftler aus New York fordern Proben an, führen Tests mit dem „Wundermedikament“ durch und erhalten 1941 Unterstützung von Pfizer.

Pfizer hatte bereits Erfahrungen mit diesem Schimmel gesammelt – jahrelang hatte er andere Produkte ruiniert. Nun soll das Unternehmen ihn gezielt herstellen – und zwar in Großmengen für die Soldaten an der Front. Die Produktion wird schließlich von kleinen Flaschen auf Hochtank-Fermentation umgestellt. Für dieses Wagnis wird eine eigene Fabrik angekauft. Das Antibiotikum Penicillin, dessen erste wertvolle Dosen unter Polizei-Eskorte zugestellt werden, wird ab 1944 massenhaft hergestellt.