Zeit zum Innehalten

In der Fuschlseeregion wird die Vorweihnachtszeit in vier Dörfern nach altem Brauch zelebriert: Die Märkte sind klein, familiär und heimelig. So etwa der „Adventmarkt Guggental“ in Koppl, wo man von der Kirche einen wunderschönen Blick auf die Stadt Salzburg genießt. Der kleinste Adventmarkt der Fuschlseeregion findet im Brunnengarten von Ebenau statt. Das Museum im Fürstenstöckl beherbergt eine Krippenausstellung und am benachbarten Schlittenhang dürfen die Kinder toben. In Faistenau bildet die tausendjährige Linde den Mittelpunkt des Adventmarktes mit mehr als dreißig Ständen. Besonders romantisch präsentiert sich der Advent am Schloss Fuschl, dem einstigen Drehort der Sissi-Filme mit Romy Schneider.