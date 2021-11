Oh, du fröhliche Weihnachtszeit

Während vielerorts die hektische Suche nach Weihnachtsgeschenken läuft, scheinen im Salzkammergut die Uhren langsamer zu gehen. Der achtsame Genuss und das bewusste Erleben dieser besonderen Zeit werden beim Salzkammergut Advent mit Freude, Fröhlichkeit und Lebenslust zelebriert.

Die Christkindl- und Adventmärkte in Bad Ischl, rund um den Wolfgangsee sowie in der Fuschlseeregion gibt es seit vielen Jahrzehnten. Und sie haben sich das bewahrt, was die Vorweihnachtszeit ausmacht – Ruhe, eine besondere Atmosphäre und viel gelebte Tradition.