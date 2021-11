Geschenkideen für Weihnachten: Mit Liebe gemacht

Beim „Handwerkermarkt“ in St. Wolfgang wechseln sich die Aussteller ab. Jedes Wochenende gibt es Neues zu entdecken: Von Keramik über Schmuck und Strohsterne bis hin zu Trachten, Hüte und Kinderbekleidung. Der Besuch des Salzkammergut Advent ist also eine genussvolle Reise in die Vergangenheit.